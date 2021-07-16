Верховная рада приняла закон о национальном сопротивлении

КИЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Верховная рада окончательно поддержала закон о "национальном сопротивлении", инициатором которого выступил президент Украины Владимир Зеленский. Такое решение принято в пятницу.

Национальное сопротивление является составляющей комплексной обороны Украины, сказано в документе. Оно предусматривает ряд мероприятий в мирное время и в особый период на Украине с целью максимального привлечения граждан к действиям по обеспечению военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности государства, "сдерживания и отпора агрессии и нанесения противнику неприемлемых потерь, учитывая которые, он будет вынужден прекратить агрессию против Украины". Составляющими национального сопротивления являются территориальная оборона, движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению.

Общее руководство национальным сопротивлением, согласно инициативе, осуществляет президент страны, территориальной обороной по всей стране - главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) через командующего Сил территориальной обороны ВСУ. Главнокомандующий также руководит движением сопротивления через командующего Сил специальных операций ВСУ, подготовкой граждан к национальному сопротивлению занимается правительство страны.

В документе прописаны порядок формирования и комплектования военных частей сил обороны, добровольческих формирований территориальных общин и движения сопротивления, полномочия сил безопасности и сил обороны, государственных органов и местных властей. Определены порядок подготовки, развертывания и ведения обороны, финансирование и материальное обеспечение национального сопротивления, вопросы социальной защиты и ответственности за нарушение законов, которые касаются национального сопротивления.

Закон вводится в действие с 1 января 2022 года.