Китай выделит $3 млрд помощи международному сообществу для борьбы с пандемией

ПЕКИН, 16 июля. /ТАСС/. Правительство Китая в ближайшие три года выделит развивающимся странам около $3 млрд в качестве помощи для борьбы с пандемией и восстановления социально-экономического развития. Об этом заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе проходящей в режиме видеоконференции под председательством Новой Зеландии встречи лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

"Китай преодолел тот вызов, который представляла широкомасштабная вакцинация, предоставил развивающимся странам 500 млн доз вакцин. В ближайшие три года мы выделим $3 млрд на международную помощь, которая будет предназначена для оказания поддержки борьбе развивающихся стран с пандемией и восстановлению их социально-экономического развития", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

"Эпидемия вновь продемонстрировала, что все мы живем в одной глобальной деревне, государства делят друг с другом радости и горести, и мы разделяем общую судьбу", - отметил Си Цзиньпин.

"Нам обязательно следует сплотиться во имя сотрудничества, вместе преодолевать трудности и сообща отстаивать прекрасное будущее и здоровье человечества", - подчеркнул глава государства.

Помощь АТЭС

Правительство Китая также предоставит АТЭС средства на создание форумом фонда по борьбе с пандемией и восстановлению экономики, сообщил Си Цзиньпин.

"Китай выделит форуму АТЭС средства для создания организацией дочернего фонда "Реагирование на пандемию и восстановление экономики", чтобы способствовать скорейшей победе над пандемией в азиатско-тихоокеанском регионе и восстановлению социально-экономического развития", - сказал он.

"В текущей ситуации мы должны усилить солидарность и сотрудничество, приложить все усилия для того, чтобы преодолеть негативное воздействие пандемии и стимулировать восстановление мировой экономики", - добавил председатель КНР.

"Поговорка маори (коренное население Новой Зеландии - прим. ТАСС): повернись к солнцу, и тень исчезнет. Мы абсолютно уверены в сотрудничестве человечества для победы над пандемией и перспективах восстановления мировой экономики", - резюмировал Си Цзиньпин.