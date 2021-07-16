Рада утвердила увеличение численности Вооруженных сил Украины

КИЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Верховная рада приняла законопроект об увеличении численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 11 тыс. человек, что позволит довести общее число военнослужащих до 215 тыс. Соответствующий документ в пятницу поддержали 325 депутатов при 226 необходимых.

"Предлагается на законодательном уровне увеличить численность ВСУ на 11 тыс. военнослужащих для обеспечения функционирования отдельного рода войск Вооруженных сил Украины - Сил территориальной обороны, а также дальнейшего развития системы сопротивления", - говорится в пояснительной записке к проекту закона. В документе предлагается "утвердить численность ВСУ в количестве, которое не превышает 261 тыс. человек, в том числе 215 тыс. военнослужащих".

Это изменение, как подчеркнуто в пояснительной записке, необходимо для достижения целей другого закона - о национальном сопротивлении, который Рада утвердила ранее в пятницу. Он предусматривает ряд мероприятий в мирное время и в особый период для максимального привлечения граждан к обеспечению военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности государства, "сдерживания и отпора агрессии, а также нанесения противнику неприемлемых потерь". Этот закон вступит в силу с 1 января 2022 года.