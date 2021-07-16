МИД КНДР осудил "внешние силы" за провоцирование протестов на Кубе

ТАСС, 16 июля. В МИД КНДР считают, что за протестами на Кубе стоят "иностранные силы", действия которых Пхеньян осуждает как вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Соответствующее заявление дипломатического ведомства в пятницу приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Антиправительственные протесты, прошедшие на Кубе, - результат закулисной манипуляции со стороны внешних сил и их постоянных махинаций по блокаде острова, целью которых является уничтожение социализма и революции", - считают во внешнеполитическом ведомстве КНДР.

МИД народной республики осуждает "любые попытки вмешательства во внутренние дела" со стороны иностранных субъектов и верит, что Куба успешно справится с текущей ситуацией. Пхеньян выразил солидарность с кубинским правительством и народом.

Как указывает агентство Yonhap, под "внешними силами" подразумеваются США, хотя они и не были названы напрямую. С 1960-х годов Вашингтон и Гавана сосуществовали в условиях острой конфронтации, одной из главных характеристик которой стало американское эмбарго на торговлю с Кубой.

Во вторник кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья заявил, что США напрямую причастны к организации беспорядков на острове, информация о которых появилась 11 июля. Схожую точку зрения о причастности США выразило Министерство иностранных дел Сирии.

В четверг корреспондент ТАСС сообщил, что обстановка в Гаване спустя четыре дня после протестов спокойная.

Государственное телевидение Кубы 11 июля проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По официальным данным, множество сторонников властей получили ранения в столкновениях с участниками беспорядков.