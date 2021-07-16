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Расследование убийства президента Гаити

Президента Гаити похоронят 23 июля

Церемония прощания пройдет днем раньше

ГАВАНА, 16 июля. /ТАСС/. Похороны убитого 7 июля президента Гаити Жовенеля Моиза пройдут 23 июля. Об этом сообщил министр культуры и связи Прадель Энрикес на пресс-конференции в пятницу.

"22 июля пройдет церемония прощания, 23 июля - похороны", - уточнил он.

Президент Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Огнестрельные ранения также получила его супруга. Исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что ситуация в области безопасности находится под контролем полиции и вооруженных сил. По подозрению в убийстве Моиза были задержаны 23 человека, включая не менее 18 колумбийцев. Арестованы также двое граждан США гаитянского происхождения.

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ГаитиМоиз, ЖовенельРасследование убийства президента Гаити
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