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Кризис на Украине
Обновлено 

Глава ДНР назвал терактом взрыв на газопроводе в Донецке

Денис Пушилин уточнил, что в результате взрыва без газоснабжения остались более 1 тыс. человек

ДОНЕЦК, 16 июля. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал терактом произошедший в пятницу взрыв на газопроводе в Донецке.

"Сегодня в одном из густонаселенных районов Донецка произошел взрыв на газопроводе. По предварительным результатам расследования, можно сделать выводы: совершен террористический акт, намеренная диверсия со стороны вооруженных формирований Украины", - сказал он в видеоролике, который опубликован в Telegram-канале "Репортер Руденко".

Пушилин добавил, что в результате взрыва без газоснабжения остались более 1 тыс. абонентов. "Мы обращаемся к странам-гарантам - Франции, Германии, России - зафиксировать запрещенные методы [ведения] войны", - сказал он.

В пятницу около 14:30 на газопроводе среднего давления в Буденновском районе Донецка прогремел взрыв, после чего начался сильный пожар. В эпицентре взрыва образовалась воронка.

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УкраинаКризис на УкраинеПушилин, Денис Владимирович
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