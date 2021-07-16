Полиция Колумбии заявила, что экс-сотрудник Минюста Гаити приказал убить президента страны

БОГОТА, 16 июля. /ТАСС/. Колумбийские наемники получили задание убить президента Гаити Жовенеля Моиза от экс-сотрудника министерства юстиции страны Жозефа-Феликса Бадьё. Об этом сообщил в пятницу глава полиции Колумбии Хорхе Луис Варгас.

"За несколько дней до этого Жозеф-Феликс Бадьё, который был сотрудником министерства юстиции и работал в департаменте по борьбе с коррупцией, сказал [Херману] Ривере и [Дубернею] Кападору (подозреваемые в убийстве колумбийские наемники - прим. ТАСС), что они должны убить президента Гаити", - отметил Варгас на пресс-конференции.

Ранее полиция Гаити объявила Бадьё в розыск. Его местонахождение на данный момент неизвестно.

В четверг президент Колумбии Иван Дуке сообщил, что, по данным полиции, о планируемом убийстве Моиза заранее знала лишь небольшая часть задержанных колумбийцев. В их числе, предположительно, фигурируют бывшие служащие Вооруженных сил Колумбии Кападор и Ривера. Ривера находится под стражей, Кападор был убит при задержании.

Президент Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Огнестрельные ранения также получила его супруга. Исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что ситуация в области безопасности находится под контролем полиции и вооруженных сил. По подозрению в убийстве Моиза были задержаны 23 человека, включая не менее 18 колумбийцев. Арестованы также двое граждан США гаитянского происхождения.