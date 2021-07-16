СМИ: военные Афганистана вернули контроль над тремя уездами за последние сутки

ТАСС, 16 июля. Афганские национальные силы обороны и безопасности (АНСОБ) освободили от боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) три уезда в провинциях Бамиан и Нимроз за последние 24 часа. Об этом сообщил в пятницу телеканал Tolo News со ссылкой на данные министерства обороны.

"В ходе операции, которая началась сегодня утром, уезды были за короткое время снова заняты силами безопасности, и в них был поднят флаг страны", - прокомментировал губернатор Бамиана Тахир Зухаир. Официальный представитель Минобороны Рохулла Ахмадзай заявил, что операция АНСОБ по возвращению захваченных радикалами территорий продолжается.

Ранее в пятницу на странице министерства обороны Афганистана в Twitter появилась информация о том, что за минувшие сутки военные ликвидировали 208 боевиков.