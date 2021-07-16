Страны Центральной и Южной Азии хотят видеть Афганистан в качестве регионального моста

ТАШКЕНТ, 16 июля. /ТАСС/. Государства Центральной и Южной Азии предложили Афганистану стать мостом между данными регионами. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам прошедшей в Ташкенте международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азии: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".

В документе, подписанном министрами иностранных дел, подчеркивается "важность Афганистана как регионального моста между Центральной и Южной Азией" и содержится призыв "содействовать экономическому развитию этой страны посредством реализации региональных проектов в мирохозяйственных связях".

Отмечается, что упомянутые государства будут "поощрять взаимодействие в вопросах развития и использования транспортно-логистического потенциала регионов Центральной и Южной Азии путем расширения транспортно-коммуникационной инфраструктуры в соответствии с международными соглашениями и конвенциями, такими как [таможенная конвенция о международной перевозке грузов] TIR, и формирования новых транспортных коридоров, открывающих удобные, коммерчески выгодные, безопасные пути к морским портам".

В документе указывается, что конференция в Ташкенте дала уникальную возможность открыто обсудить весь комплекс актуальных вопросов взаимосвязанности стран Центральной и Южной Азии.

В мероприятии приняли участие президенты Узбекистана и Афганистана Шавкат Мирзиёев и Ашраф Гани, премьер Пакистана Имран Хан, более 20 глав МИД, в том числе российский министр Сергей Лавров, шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель, а также эксперты и представители ряда крупных международных организаций.