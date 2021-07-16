Источник: Тихановская на следующей неделе в Вашингтоне встретится с членами Конгресса США

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская на следующей неделе в Вашингтоне встретится "с представителями американских властей, членами Конгресса и послами иностранных государств в США". Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник, знакомый с деталями предстоящего визита.

"Тихановская на следующей неделе будет в Вашингтоне. Состоится, в том числе, встреча с послом США в Белоруссии Джули Фишер", - сказал собеседник. Он не уточнил, с кем именно еще предстоят встречи.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. Позже по ее инициативе был создан Координационный совет оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти. Его деятельность была признана властями республики незаконной.