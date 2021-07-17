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Госдеп США утверждает, что последние протесты в Иране являются обоснованными

Ведомство призвало иранское правительство поддержать граждан, реализующих свое право на свободу собрания

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что иранские власти не должны препятствовать проведению согражданами акций протеста. Такую позицию озвучила в пятницу на регулярном брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер.

Ей был задан вопрос о якобы проходящих в Иране демонстрациях местных жителей с требованием решить проблему дефицита воды.

"Мы видели сообщения о нехватках в Иране и вызванных этим протестах, - сказала Портер. - Мы продолжаем призывать иранское правительство поддержать граждан, реализующих свое универсальное право на свободу мнения и мирные собрания".

Власти исламской республики неоднократно требовали от США прекратить вмешиваться в ее внутренние дела.

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