Госдеп США утверждает, что последние протесты в Иране являются обоснованными

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что иранские власти не должны препятствовать проведению согражданами акций протеста. Такую позицию озвучила в пятницу на регулярном брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер.

Ей был задан вопрос о якобы проходящих в Иране демонстрациях местных жителей с требованием решить проблему дефицита воды.

"Мы видели сообщения о нехватках в Иране и вызванных этим протестах, - сказала Портер. - Мы продолжаем призывать иранское правительство поддержать граждан, реализующих свое универсальное право на свободу мнения и мирные собрания".

Власти исламской республики неоднократно требовали от США прекратить вмешиваться в ее внутренние дела.