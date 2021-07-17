Российские дипломаты посетили Виктора Бута в американской тюрьме

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Российские дипломаты посетили россиянина Виктора Бута, которого содержат в тюрьме в городе Марион (штат Иллинойс). Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу в Facebook посольства России в США.

В нем отмечается, что Бута посетили "в целях оказания консульско-правового содействия". "Поддержали россиянина. Заверили соотечественника в том, что будем и далее отстаивать его права и защищать интересы, - уточнили в посольстве. - Продолжим оказывать необходимую помощь нашим гражданам".

Виктор Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против Бута выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в Соединенных Штатах террористической. В 2010 году россиянина экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения и денежному штрафу в размере 15 млн долларов.