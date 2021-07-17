CNN: прокуратура Нью-Йорка добивается показаний против Трампа от его экс-телохранителя

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Прокуратура в Нью-Йорке добивается от бывшего телохранителя 45-го президента США Дональда Трампа дачи показаний в касающемся его расследовании. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN.

Речь идет о Мэттью Каламари, который в течение многих лет был личным телохранителем Трампа. Сейчас он является операционным директором компании Trump Organization, принадлежащей бывшему американскому лидеру. Считается, что Каламари входит в ближайшее окружение Трампа.

По сведениям телеканала, следователи "оказывают давление на Каламари с тем, чтобы вынудить его сотрудничать". В отношении него проводится расследование. Не исключается, что ему могут быть предъявлены обвинения. Адвокат Каламари заверил, что его клиент не имеет отношения к финансовой стороне работы компании и не может помочь следствию.

В начале текущего месяца Trump Organization и лично ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, причастности к мошенничеству, хищению имущества и подделке документов. По сведениям телеканала, следователи также в течение продолжительного времени пытались добиться от него показаний, которые могли бы использовать против Трампа. Экс-президенту пока обвинений не предъявили.

Расследование в отношении компании Трампа проводит прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Вэнс, а также генпрокурор одноименного штата Летиция Джеймс. Компанию, в частности, подозревают в том, что она искусственно завышала стоимость своих активов с целью получения кредитов.

Разбирательство было начато после того, как бывший юрист Трампа Майкл Коэн выступил с утверждениями о том, что в Trump Organization прибегали к данной практике. Экс-президент, являющийся республиканцем, отрицает обвинения и называет проводимые властями Нью-Йорка расследования "величайшей охотой на ведьм", инициированной демократами в отношении его самого и его сторонников.