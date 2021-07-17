CNN: разведка США считает, что талибы наращивают темпы наступления в Афганистане

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Американские разведывательные службы считают, что боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) наращивают темпы проведения наступательных операций в Афганистане. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN .

Его источник в Конгрессе США, ознакомившийся с последними разведывательными данными, отметил, что наступление талибов ускоряется. Согласно приведенным оценкам, это означает, что для Кабула "угроза растет". Вместе с тем неминуемой опасности захвата афганской столицы в данный момент нет. Одной из причин этого является сохраняющаяся у американцев возможность наносить по талибам удары с воздуха.

По словам источников, разведка США считает, что боевики в будущем могут установить контроль над большей частью территории страны и перекрыть для афганских властей импортные поставки. Ситуация в сфере безопасности в Афганистане ухудшается быстрее, чем ожидалось, указывается в репортаже.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил 14 апреля, что принял решение свернуть операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск стартовал в мае. В Белом доме рассчитывают, что он завершится к концу августа.