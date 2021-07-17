Страны - члены группы по расследованию крушения Boeing на Украине готовы помочь следствию

СИНГАПУР, 17 июля. /ТАСС/. Министры иностранных дел Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины подчеркнули необходимость установления истины по делу о крушении Boeing на Украине и выразили готовность оказать необходимое содействие следственным органам.

Расследование крушения Boeing на Украине. Надежда остается лишь на суд

Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД пяти стран, входящих в Совместную следственную группу (ССГ), текст которого размещен в субботу на сайте малайзийского ведомства.

Стороны отметили "важность сохранения приверженности в установлении истины, справедливости". "Мы признательны за сотрудничество соответствующим следственным органам и подтверждаем полную поддержку их усилий по установлению истинных причин случившегося", - указывается в сообщении. Кроме того, "министры выразили уверенность в независимом, открытом и беспристрастном уголовном преследовании предполагаемых преступников", подчеркивается в документе.