{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование крушения Boeing в Донецкой области

Страны - члены группы по расследованию крушения Boeing на Украине готовы помочь следствию

Стороны отметили "важность сохранения приверженности в установлении истины, справедливости"

СИНГАПУР, 17 июля. /ТАСС/. Министры иностранных дел Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины подчеркнули необходимость установления истины по делу о крушении Boeing на Украине и выразили готовность оказать необходимое содействие следственным органам.

На эту тему
Расследование крушения Boeing на Украине. Надежда остается лишь на суд
Расследование крушения Boeing на Украине.

Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД пяти стран, входящих в Совместную следственную группу (ССГ), текст которого размещен в субботу на сайте малайзийского ведомства.

Стороны отметили "важность сохранения приверженности в установлении истины, справедливости". "Мы признательны за сотрудничество соответствующим следственным органам и подтверждаем полную поддержку их усилий по установлению истинных причин случившегося", - указывается в сообщении. Кроме того, "министры выразили уверенность в независимом, открытом и беспристрастном уголовном преследовании предполагаемых преступников", подчеркивается в документе.

Теги
УкраинаРасследование крушения Boeing в Донецкой области
Продвижение "Талибана" в Афганистане
CNN: разведка США считает, что талибы наращивают темпы наступления в Афганистане
Боевики в будущем могут установить контроль над большей частью территории страны, проинформировал телеканал
Читать полностью