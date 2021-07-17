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В Баку заявили об обстрелах с территории Армении позиций ВС Азербайджана вдоль границы

Был открыт ответный огонь, потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет, сообщили в Минобороны
© Валерий Шарифулин/ТАСС

БАКУ, 17 июля. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило в субботу об обстрелах с территории Армении позиций вооруженных сил (ВС) республики вдоль госграницы двух стран, был открыт ответный огонь.

"16 июля с 20:40 до 22:30 (с 19:40 до 21:30 мск) подразделения ВС Армении с позиций, расположенных на территории села Йухары Шорджа Басаркечарского района, и 17 июля примерно в 01:00 (00:00 мск) с направления села Мосесгех Бердского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Истису Кельбаджарского района и села Агдам Товузского района (оба района расположены на границе с Арменией)", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным оборонного ведомства, 17 июля в 08:30 со стороны села Араздейен Ведийского района из оружия разного калибра были обстреляны позиции азербайджанской армии в Садаракском районе Нахичеванской автономной республики. "С целью подавления огневой активности противной стороны был произведен ответный огонь", - отмечается в сообщении.

Потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет, добавили в Минобороны.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, Сюникская и Гегаркуникская области Армении стали граничить с Азербайджаном. Ситуация там обострилась 12 мая. С того времени стороны периодически сообщают о новых инцидентах.

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