Страны Центральной Азии и США заявили о недопустимости захвата власти в Афганистане

ТАШКЕНТ, 17 июля. /ТАСС/. Страны Центральной Азии и США заявили о недопустимости силового захвата власти в Афганистане, а также использования территории этой страны как базы террористов для создания угрозы безопасности других государств. Об этом говорится в опубликованном в субботу на сайте МИД Узбекистана совместном заявлении пять стран Центральной Азии (Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана) и Соединенных Штатов Америки (C5+1) по итогам встречи по Афганистану, состоявшейся в рамках международной конференции в Ташкенте.

"Страны C5+1 стремятся <...> создать стабильные и благополучные условия, способствующие мирному урегулированию в Афганистане", - говорится в документе. Страны Центральной Азии и США в своем заявлении напомнили всем сторонам конфликта в Афганистане о "безотлагательности предметных переговоров по политическому урегулированию, где единственный путь к справедливому и прочному миру лежит через политическое урегулирование путем переговоров, приводящее к созданию инклюзивной политической системы и уважению основополагающих прав всех афганцев".

В заявлении также говорится "об отсутствии поддержки силовому навязыванию нового правительства в Афганистане и о незыблемой недопустимости использования афганской территории террористами и силами третьих сторон для угрозы странам C5+1 или любой другой стране или для нападения на них".

Страны Центральной Азии и США в своем заявлении подтвердили приверженность расширению взаимодействия и "поиску возможностей для укрепления взаимосвязанности регионов Центральной и Южной Азии посредством торговых, транспортных и энергетических связей".

Конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" прошла 15-16 июля в Ташкенте. В ней приняли участие президенты Узбекистана и Афганистана Шавкат Мирзиёев и Ашраф Гани, премьер Пакистана Имран Хан, более 20 глав МИД, в том числе российский министр Сергей Лавров, шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель. На полях конференции в пятницу состоялась международная встреча по ситуации в Афганистане. По ее итогам главы МИД стран Центральной Азии и России (формат "ЦА5+Россия") приняли в пятницу заявление с призывом ко всем участникам конфликта в Афганистане перейти к прямым переговорам.

После заявления американского президента Джо Байдена о завершении операции ВС США в Афганистане и планах вывести войска ситуация в стране резко обострилась. Как сообщили 13 июля в Пентагоне, вывод американских войск из Афганистана осуществлен более чем на 95%. Параллельно с этим движение "Талибан" (запрещено в РФ), по заявлению его представителей, сумело установить контроль на 85% территории республики, включая районы вдоль границы с пятью странами - Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.