Зеленский заявил о важности наказания виновных в крушении Boeing для будущих поколений

КИЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в седьмую годовщину крушения Boeing в Донбассе заявил, что привлечение к ответственности виновных в этой трагедии будет важным шагом для будущих поколений. Его обращение опубликовано офисом главы государства в субботу.

"Мир и Украина помнят о 298 жертвах "Малайзийских авиалиний". Привлечение к ответственности виновных в катастрофе важно не только для родственников погибших людей, но и для будущих поколений", - отметил президент. Зеленский добавил, что Киев внимательно следит за судебным процессом в Нидерландах, а также надеется на сотрудничество всех сторон по этому делу "для выяснения правды и привлечения виновных к ответственности".

Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Совместная следственная группа в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.

Ранее в субботу министры иностранных дел Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины выступили с совместным заявлением, в котором подчеркнули необходимость установления истины по делу о крушении Boeing на Украине, а также выразили готовность оказать необходимое содействие следственным органам.