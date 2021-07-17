Reuters: в Тыграе повстанцы освободили 1 тыс. военнопленных

ПРЕТОРИЯ, 17 июля. /ТАСС/. Повстанцы Тыграя отпустили на свободу около 1 тыс. военнослужащих эфиопской армии, которые попали в плен в июне в ходе контрнаступления отрядов, подчиняющихся Народному фронту освобождения Тыграя (НФОТ). Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на лидера НФОТ Дебрециона Геберемайкла.

"Освобождена 1 тыс. военнослужащих нижних чинов, еще около 5 тыс. продолжают оставаться в наших руках, - заявил Геберемайкл. - Старшие офицеры [федеральных войск] предстанут перед судом". В свою очередь сомалийский новостной портал Garowe сообщил, что эфиопские военнослужащие были отпущены при содействии Международного комитета Красного Креста (МККК).

Reuters отмечает, что федеральное правительство пока не подтвердило факт освобождения военнослужащих.

Военная операция федеральных войск началась в Тыграе 4 ноября минувшего года после того, как мятежники из НФОТ напали на объекты Северного командования, убили оставшихся верными центральному правительству военных и захватили тяжелое вооружение. Боевая фаза операции завершилась 28 ноября взятием столицы Тыграя Мэкэле федеральными войсками и возвращением Аддис-Абебой контроля над всеми крупными городами и стратегическим объектами штата.

18 июня отряды НФОТ начали операции против находящихся в Тыграе федеральных войск. Им удалось 28 июня войти в Мэкэле и взять его под полный контроль. В последующие сутки ими были взяты еще несколько крупных городов Тыграя. Командование НФОТ объявило, что повстанцам за почти две недели наступления удалось разгромить пять дивизий правительственных сил. Основные федеральные войска Эфиопии отошли из Тыграя на территорию штатов Амхара и Афар.