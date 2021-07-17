Байден заявил, что Минюст обжалует приостановку программы по защите от депортации

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден назвал разочаровывающим решение федерального суда Южного округа штата Техас о частичном прекращении программы защиты от депортации нелегальных иммигрантов, прибывших на американскую территорию детьми. Согласно распространенному в субботу заявлению главы Белого дома, Минюст обжалует данное решение.

"Решение федерального суда вызывает глубокое разочарование. Хотя постановление не затрагивает нынешних участников программы DACA [Deferred Action for Childhood Arrivals - программа, позволяющая отсрочить депортацию молодых людей, которых привезли в США детьми], оно ставит сотни тысяч молодых иммигрантов перед неопределенным будущим, - отметил Байден. - Министерство юстиции намерено подать апелляцию на данное решение, чтобы сохранить и укрепить программу DACA". Министерство внутренней безопасности (МВБ) также представит предложение о действии программы.

"Но только Конгресс может в итоге обеспечить решение [вопроса], открыв путь к гражданству для соискателей, что даст им стабильность и определенность, в чем нуждаются и чего заслуживают эти молодые люди", - считает президент США. Байден призвал законодателей срочно принять соответствующий законопроект.

Программа DACA начала действовать при 44-м президенте США Бараке Обаме. Она подвергалась жесткой критике со стороны республиканцев, которые неоднократно пытались отменить ее. Указанное разбирательство было начато в 2014 году по инициативе властей ряда американских штатов, где ключевые посты занимают республиканцы, в том числе Техаса. В постановлении судьи Эндрю Хейнана говорится, что администрация Обамы нарушила закон, когда начала выполнение данной программы. Судья сослался на то, что Конгресс не давал разрешения МВБ предоставлять какие-либо послабления находящимся в стране нелегальным иммигрантам.

Заявки могли подать иностранцы, которые находятся на американской территории нелегально и которым было менее 31 года по состоянию на июнь 2012 года. Запросы принимались от тех, кто был младше 16 лет на момент въезда в Соединенные Штаты и жил в стране непрерывно с июня 2007 года. Имелись и другие требования. Программа позволила легально избежать депортации из США сотням тысяч иностранцев.