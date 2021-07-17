В Киеве заявили, что визит Зеленского в Вашингтон может быть перенесен на август

КИЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Визит президента Украины Владимира Зеленского в США может состояться "в последние дни июля", но не исключено, что поездка может сместиться на начало августа. Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии украинскому изданию "Общественное".

"Встреча планируется на последние дни июля - первые дни августа. Приблизительно в этом диапазоне", - сказал он. Никифоров подтвердил информацию СМИ о том, что дата встречи украинского президента с американским лидером Джо Байденом "несколько сместилась" на более поздний срок, однако призвал "не делать из этого трагедии". Пресс-секретарь также возразил, что перенос встречи якобы связан с ситуацией вокруг смены руководства компании "Нафтогаз Украины". "Эта информация является неправдивой. Это (встреча - прим. ТАСС) зависит от логистических и протокольных вещей. Встречу активно готовят, даты согласовывают, никто никому ультиматумов не предъявляет", - отметил Никифоров.

Зеленский 7 июня сообщил, что в ходе телефонного разговора с американским лидером получил приглашение посетить Белый дом в конце июля этого года. В этой связи министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос привлечения США к урегулированию в Донбассе станет ключевым во время визита Зеленского в Белый дом.

В администрации США заявляли 15 июля, что планы организации визита президента Украины Зеленского в столицу США нынешним летом остаются в силе, но не уточнили, состоится ли этот визит до конца июля.