Конституционный суд Армении признал результаты парламентских выборов действительными

ЕРЕВАН, 17 июля. /ТАСС/. Председатель Конституционного суда Армении Арман Диланян огласил решение КС о признании действительными результатов внеочередных парламентских выборов. Трансляцию из зала КС в субботу вели местные новостные порталы.
"Конституционный суд постановил оставить в силе решение Центральной избирательной комиссии Армении по результатам досрочных парламентских выборов 20 июня 2021 года", - сообщил Диланян.
Блок третьего президента Армении Сержа Саргсяна и бывшего главы Службы национальной безопасности Артура Ванецяна "Честь имею" 2 июля направил в Конституционный суд иск с требованием признать недействительными результаты внеочередных парламентских выборов.
По данным ЦИК Армении, на выборах победила партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" (53,91% голосов), второе место занял блок "Армения" (21,9% голосов). В парламент нового состава также вошел блок "Честь имею", который набрал 5,22%. Остальные партии не смогли преодолеть пятипроцентный барьер.