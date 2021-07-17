Конституционный суд Армении признал результаты парламентских выборов действительными

Пентагон не комментирует данные о предложении России по базам в Киргизии и Таджикистане

"Коммерсантъ" со ссылкой на источники выступила с утверждением, что РФ в свете сотрудничества по Афганистану и вывода американского контингента из этой страны предложила использовать возможности своих баз в Киргизии и Таджикистане

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