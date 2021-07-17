Пентагон не комментирует данные о предложении России по базам в Киргизии и Таджикистане

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Министерство обороны США не стало комментировать утверждения о том, что Россия в свете сотрудничества по Афганистану и вывода американского контингента из этой страны предложила использовать возможности своих баз в Киргизии и Таджикистане. Ранее в субботу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники выступила с утверждением, что такая инициатива была озвучена в ходе российско-американского саммита в Женеве 16 июня.

"Спасибо, что обратились, но министерству обороны нечего предложить по этому поводу", - сказал представитель американского ведомства, отвечая на запрос ТАСС.

Согласно публикации "Коммерсантъ", Россия предложила США в Женеве совместную координацию действий на афганском направлении с возможностью задействования в практических целях российских военных баз в Таджикистане и Киргизии.

После заявления американского президента Джо Байдена о завершении операции ВС США в Афганистане и планах вывести войска ситуация в стране резко обострилась. Как сообщили 13 июля в Пентагоне, вывод американских войск из Афганистана осуществлен более чем на 95%. Параллельно с этим движение "Талибан" (запрещено в РФ), по заявлению его представителей, сумело установить контроль на 85% территории республики, включая районы вдоль границы с пятью странами - Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.