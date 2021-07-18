Во Франции 114 тыс. человек вышли на демонстрации против санитарных пропусков

ПАРИЖ, 18 июля. /ТАСС/. Акции протеста против введения обязательных санитарных пропусков, предназначенных для посещения кафе и ресторанов во время пандемии коронавируса, собрали в субботу во Франции 114 тыс. человек. Об этом сообщили в МВД республики.

Три демонстрации состоялись в Париже. По данным властей, в них приняли участие 18 тыс. человек. Полиции города пришлось на несколько часов перекрыть многие центральные улицы.

Участники марша, состоявшегося на юге Парижа, скандировали лозунги "Свободу" и "Санитарному пропуску - нет". Люди пели "Марсельезу" и призывали правительство отказаться от планов введения новых антиковидных ограничений.

Аналогичные манифестации прошли в субботу в Нанте, Страсбурге, Перпиньяне, Бордо, Ницце, Тулузе и других городах.

12 июля президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о введении обязательной вакцинации медицинского персонала и ряда других категорий работников в связи с ухудшением эпидемической обстановки в стране из-за распространения штамма "дельта" коронавируса. С августа в республике будут требовать санитарные пропуска при посещении баров, ресторанов и торговых центров. В самолеты и поезда дальнего следования разрешат пускать только привитых и получивших отрицательный результат теста на коронавирус.