Госдепартамент считает, что Иран пытается снять с себя вину за простой в переговорах

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. США утверждают, что Иран призывами дождаться смены администрации в своей стране пытается снять с себя ответственность за, по мнению Вашингтона, задержку в переговорном процессе по иранской ядерной программе в Вене. Как сообщает в субботу агентство Reuters , в Госдепартаменте заявили о готовности к возобновлению консультаций по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Ранее заместитель главы иранского МИД Аббас Арагчи разместил в Twitter сообщение, в котором призвал дождаться смены администрации в Иране до созыва нового раунда переговоров в Вене. Арагчи также коснулся темы задержанных лиц. По его словам, "десять заключенных могут быть освобождены всеми сторонами завтра, если США и Великобритания выполнят свою часть договора". В Госдепартаменте подвергли критике данное высказывание, заявив, что Иран пытается обнадежить семьи задержанных, хотя никакой договоренности еще нет.

На прошлой неделе глава российской делегации на консультациях, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что дата начала седьмого раунда переговоров по СВПД еще не определена. Ранее он отмечал, что переговоры возобновятся, когда все государства-участники будут к ним готовы. При этом 6 июля Ульянов заявил о необходимости возобновления этих консультаций на фоне сообщений о том, что Иран собирается производить обогащенный до 20% металлический уран.

20 июня переговорщики по иранской ядерной сделке взяли перерыв в работе, чтобы провести консультации в своих столицах для подготовки к финальному раунду консультаций. Как отмечал постпред России, соглашение о восстановлении ядерной сделки находится в пределах досягаемости.

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде: снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Ираном, возвращения США в сделку. Представители государств - участников СВПД также проводят отдельные консультации с делегацией США без участия Ирана. Все делегации сначала предполагали завершить работу в конце мая, а затем - в первых числах июня.