Politico: Блинкен призвал американских дипломатов не замалчивать внутренние проблемы США

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал подчиненных за рубежом в рамках курса американской администрации по продвижению демократии и прав человека не замалчивать проблемы в этой сфере в своей стране. Как сообщила газета Politico, соответствующий внутренний циркуляр был направлен в пятницу в американские посольства по всему миру. По замыслу госсекретаря, подобный подход поможет "обезоружить критиков и скептиков, которые попытаются использовать" изъяны Вашингтона для подрыва его "глобального лидерства в данных вопросах".

"Это означает, что мы признаем свое несовершенство. Мы не заметаем [мусор] под ковер. Мы открыто с этим боремся", - приводит издание выдержку из циркуляра госсекретаря.

Такой подход предусматривает критику и американских союзников. Госсекретарь обозначил для дипломатов следующий перечень приоритетов: поддержка движений за демократические реформы "в стратегически важных странах и близких партнерах США", предоставление населению возможностей борьбы с технологиями слежки при обеспечении доступа к информации, борьба с коррупцией и предотвращение нарушений прав человека со стороны служб безопасности даже тех зарубежных государств, которым США поставляют вооружения.

Politico характеризует распоряжение главы американской дипломатии как рискованный политический шаг, "учитывая гневную реакцию консерваторов на попытки образовательных и иных кругов напомнить о проблемах США в таких чувствительных вопросах, как расизм".