В Шанхае открыли самый большой в мире планетарий

ШАНХАЙ, 18 июля. /ТАСС/. Шанхайский планетарий, который стал самым большим в мире, в воскресенье официально начал принимать посетителей. Как убедился на месте корреспондент ТАСС, начало работы этого музея вызвало огромный ажиотаж у горожан.

Вокруг комплекса с самого утра выстроилась огромная очередь. Попасть внутрь можно было только по предварительной записи с уже приобретенным билетом. Все билеты на ближайшую неделю были распроданы за несколько часов с начала старта продаж. В районе самого комплекса в первый день его работы заполненными оказались практически все парковки в радиусе одного километра, водителям приходилось ждать своей очереди, пока какая-нибудь машина не освободит место.

Перед официальным открытием администрация планетария провела несколько дней открытых дверей, чтобы в тестовом режиме проверить работу объекта до того, как в него начнут запускать посетителей. 18 июля, в первый день работы планетария, его посетителями стали порядка 6 тыс. человек.

Самый большой в мире планетарий

Комплекс, строительство которого было начато в ноябре 2016 года, расположен в зоне свободной торговли Линьган шанхайского района Пудун. Общая площадь главного строения составляет 38 тыс. квадратных метров, а комплекс целиком с прилегающими конструкциями разместился на площади 58,6 тыс. квадратных метров.

Планетарий состоит из основного и ряда вспомогательных строений, включая исследовательский центр для молодежи и две общественные обсерватории. В выставочной части посетители могут увидеть около 70 фрагментов различных метеоритов, включая артефакты с Луны, Марса и астероида Веста. В коллекцию вошли также оригинальные работы Исаака Ньютона, Галилео Галилея, Николая Коперника и ряда других ученых. В образовательных программах планетария широко применяются такие технологии, как визуализация данных, дополненная реальность, биометрия и искусственный интеллект.

Основное здание, согласно плану, состоит из трех сооружений, напоминающих небесные тела: Окулус, перевернутый купол и сферу, которые вместе образуют гигантский астрономический инструмент для отслеживания времени на основании изменения света и тени.

Внешне комплекс напоминает большой космический корабль из фантастических фильмов или стилизованные орбиты, по которым движутся планеты. Пешеходные дорожки вокруг главного здания проложены таким образом, что они похожи на линии галактической спирали. При строительстве планетария использовались экологически чистые материалы и последние достижения зеленых технологий для обеспечения функционирования комплекса.

В Шанхайском музее науки и технологий, который курирует реализацию данного проекта, сообщили, что посетители планетария получат возможность окунуться в мир вселенной посредством технологий искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности. В планетарии также установлен телескоп, доступ к которому для наблюдения за Солнечной системой смогут получить все любители астрономии. Использоваться он будет также в различных исследовательских проектах, в том числе в студенческих.