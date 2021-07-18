Британский премьер самоизолируется на фоне критики после контакта с больным COVID-19

ЛОНДОН, 18 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Минфина страны Риши Сунак будут полностью, а не частично соблюдать правила самоизоляции после контакта с заразившимся коронавирусом министром здравоохранения королевства Саджидом Джавидом. Об этом сообщили в воскресенье утром в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10, после того как Джонсон подвергся критике за намерение воспользоваться пилотной программой, которая позволяла бы ему ходить на работу, ежедневно сдавая анализы на COVID-19.

"Премьер-министр находился в [загородной резиденции] Чекерс, когда получил сообщение в рамках программы отслеживания контактов заболевших, и продолжит находиться там, изолируясь от окружающих. Он не будет участвовать в пилотной программе и будет проводить встречи с министрами удаленно", - сообщил представитель премьера, ранее в воскресенье заявивший, что Джонсон и Сунак продолжат выполнять важные государственные обязанности в обычном режиме, соблюдая изоляцию только тогда, когда не находятся на рабочем месте.

На своей странице в Twitter Сунак пояснил, что отказался от первоначального плана, поскольку "было бы неправильно даже создавать ощущение того, что правила не являются одинаковыми для всех". Именно в пренебрежении общими для большинства британцев правилами членов кабмина ранее обвинили представители оппозиционной Лейбористской партии.

Пилотная программа, которой сейчас могут воспользоваться некоторые госслужащие и работники ключевых для страны отраслей, предполагает, что вакцинированные британцы не должны самоизолироваться после контакта с больным и могут ходить на работу, ежедневно сдавая анализы.

При этом общее правило предполагает, что после тесного контакта с больным необходимо соблюдать режим самоизоляции в течение 10 дней. В настоящий момент это правило распространяется даже на полностью вакцинированных граждан, однако с середины августа их освободят от этой обязанности.

Выявлять контактных лиц в Великобритании помогает специальное приложение для смартфонов и служба операторов, обзванивающих людей, которые могут быть заразны. При этом в последнее время система вызывает все больше нареканий как из-за ложных срабатываний, так и из-за стремительно растущего количества британцев, которые вынуждены самоизолироваться. За первую неделю июля указание изолироваться получили почти 900 тыс. жителей страны, не считая школьников. Ожидается, что на фоне быстрого роста заболеваемости COVID-19 в Великобритании этот показатель продолжит расти. Бизнес, государственные службы и система здравоохранения жалуются на нехватку сотрудников, связанную с необходимостью соблюдать жесткие правила изоляции.