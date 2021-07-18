МВД Украины заявило, что пограничный наряд подвергся нападению на границе с Россией

КИЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Украинские пограничники подверглись нападению в Сумской области на участке государственной границы с Россией, двое получили телесные повреждения, заявило в воскресенье Министерство внутренних дел (МВД) Украины.

"Этой ночью на украинско-российском участке государственной границы в Сумской области произошло нападение на пограничный наряд, во время которого двум пограничникам трое неизвестных нанесли телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием", - заявили в ведомстве.

В министерстве добавили, что совместными действиями с Национальной полицией оружие было возвращено. В то же время осуществляется розыск лиц, причастных к преступлению. "Проводятся неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по статьям Уголовного кодекса Украины "Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов", "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Отдельные санкции данных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В МВД подчеркнули, что охрана государственной границы усилена. На место происшествия направился глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.