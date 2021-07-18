В ЕС заявили о готовности содействовать достижению мира между Азербайджаном и Арменией

БАКУ, 18 июля. /ТАСС/. Eвросоюз готов сыграть позитивную роль в достижении мира между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в Баку по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Нам нужно подумать о том, что нужно сделать для достижения мира и прогресса, какие элементы необходимо учитывать для обеспечения стабильности и безопасности в регионе. У меня была возможность обсудить этот вопрос с президентом Азербайджана. Я обратился и к премьер-министру Армении, и к президенту Азербайджана и дал понять, что Европейский союз готов сыграть позитивную роль в этом вопросе", - сказал глава Евросовета, слова которого приводит азербайджанское информационное агентство APA.

По словам Мишеля, Евросоюз поддерживает посредническую деятельность ОБСЕ. "Но это не мешает ЕС делиться своим опытом, оказывать поддержку в достижении большей безопасности, стабильности и, что наиболее важно, мира в регионе, предлагать некоторые идеи для возможного продвижения мирного процесса", - отметил он.

Шарль Мишель прибыл в Азербайджан в минувшую субботу в рамках визита на Южный Кавказ. До Баку он посетил Ереван, где провел переговоры с руководством Армении.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.