Алиев призвал Ереван думать о мире и перевернуть страницу войны

БАКУ, 18 июля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению думать о мире и перевернуть страницу войны.

"Азербайджан сам выполнил резолюции Совета Безопасности ООН, требующие полного и безоговорочного вывода армянских войск с наших территорий, и положил конец войне. Поэтому мы считаем, что сейчас наступило время подумать о мире и перевернуть страницу [войны]. Мы к этому готовы", - сказал Алиев в воскресенье на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Текст заявления азербайджанского лидера опубликован на его сайте.

По мнению главы государства, "продемонстрировав добрую волю и очень прагматический подход, за относительно короткое время можно решить большинство вопросов, все еще остающихся на столе, и заложить фундамент широкого регионального сотрудничества". "С этой точки зрения Евросоюз играет и, уверен, будет играть очень важную роль", - добавил он.

Алиев также подчеркнул, что в повестке отношений между Азербайджаном и Евросоюзом постоянно будут находиться вопросы постконфликтного развития.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.