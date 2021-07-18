Напавшими на украинских пограничников оказались сотрудники СБУ

КИЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) причастны к нападению на пограничный наряд, во время которого минувшей ночью в Сумской области на границе с Россией двум пограничникам были нанесены телесные повреждения и у них было отобрано оружие. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба СБУ.

"СБ Украины установила, что к нападению на пограничников в Сумской области причастны ее сотрудники. Спецслужба уже передала подозреваемых в нападении сотрудников органам следствия", - отметили в ведомстве агентству "РБК Украина".

"На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками службы, отстранены от работы", - добавили в пресс-службе, заверив, что СБУ будет сотрудничать со следствием для привлечения виновных в нападении на пограничников к ответственности "безотносительно к должностям и фамилиям".

Ранее в воскресенье МВД Украины сообщило, что ночью на украинско-российском участке государственной границы в Сумской области произошло нападение на пограничный наряд, во время которого двум пограничникам трое неизвестных нанесли телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием. В министерстве добавили, что совместными действиями с Национальной полицией оружие было возвращено, осуществляется розыск лиц, заведено уголовное дело.

После случившегося пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что нападавшие скрылись на территории Украины и нападение произошло именно с украинской территории. Пострадавшие пограничники находятся в удовлетворительном состоянии.