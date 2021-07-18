Алжир отозвал посла в Марокко для консультаций из-за слов постпреда королевства в ООН

ТАСС, 18 июля. Власти Алжира в воскресенье объявили о немедленном отзыве своего посла в Марокко для консультаций. Об этом сообщает информационное агентство Algeria Press Service.

Причиной такого шага Алжира стала официальная нота, распространенная постоянным представителем Марокко в ООН Омаром Хилялем среди стран - членов Движения неприсоединения.

В документе, в частности, говорилось о том, что Рабат "открыто и ясно поддерживает право на самоопределение народа Кабилии (историко-географическая область на севере Алжира - прим. ТАСС)". Заявления Хиляля в Алжире расценили как "ненавистные, опасные и провокационные".

"В заявлении МИД от 16 июля 2021 года было указано, что Алжир ожидает от Королевства Марокко разъяснений своей окончательной позиции в отношении ситуации чрезвычайной важности, созданной недопустимыми высказываниями марокканского посла в Нью-Йорке", - цитирует агентство коммюнике алжирского внешнеполитического ведомства.

"В отсутствие какого-либо положительного и надлежащего ответа марокканской стороны сегодня было решено немедленно отозвать посла Алжира в Рабате для консультаций независимо от других возможных мер, касающихся развития этого дела", - подчеркивается в документе.

Алжир и Марокко в последние несколько десятилетий связывают крайне сложные отношения. Основным камнем преткновения наблюдатели называют проблему Западной Сахары, в отношении которой две соседние страны занимают противоположные позиции.