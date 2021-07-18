Тихановская планирует встретиться с Байденом и Блинкеном в США

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская планирует в ходе своей поездки в Вашингтон провести встречи с американским президентом Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном, но пока не может точно их подтвердить.

"Планируется, но пока не могу подтвердить", - сказала она в воскресенье, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС во время встречи с представителями белорусской диаспоры в американской столице. Позднее один из собравшихся также спросил, какого уровня встречи ожидаются. "Высший [уровень]", - ответила Тихановская.

Она прибыла в США ранее в воскресенье. Встреча с представителями белорусской диаспоры проходила на Фридом-плаза, расположенной в центре Вашингтона, поблизости от Белого дома и Капитолия. Участие в мероприятии приняли несколько сотен выходцев из Белоруссии. До приезда Тихановской перед собравшимися выступили представители организации Amnesty International ("Международная амнистия"), Белорусско-американской ассоциации и представители лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо.

В Telegram-канале Тихановской ранее сообщалось, что на 19 июля у нее намечены встречи "на высоком уровне" в Госдепартаменте, а на 20 июля - в Белом доме. Кроме того, она планирует встретиться с главой Агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр и американскими законодателями.

Посредник в переговорах оппозиции и власти

Тихановская ожидает, что США могли бы взять на себя роль посредника в переговорах оппозиции и власти в Белоруссии, в ходе своей поездки в Вашингтон она планирует также обсуждать с американскими властями поддержку гражданского общества в стране.

"Мы о посредничестве говорим тоже везде. Кто-то должен взять на себя ответственность за это. И, конечно же, США, на которые смотрит весь мир, могут быть "чемпионом" в этом. Поэтому будем много о чем говорить, прежде всего о поддержке гражданского общества", - добавила она.