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Правительство Афганистана и талибы договорились продолжать мирные переговоры

Кроме того, стороны договорились найти точки соприкосновения, чтобы вывести страну из сложившейся ситуации, сообщил телеканал TOLO News

ТАСС, 18 июля. Двухдневные переговоры между делегацией из ведущих афганских политиков, которую возглавил председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла, и представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ) завершились в воскресенье в Дохе. По итогам встречи было выпущено совместное заявление, фрагменты из которого приводит афганский телеканал TOLO News.

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Согласно его сведениям, обе стороны договорились продолжать мирные переговоры на высоком уровне. Однако, как отмечает телеканал, в заявлении ничего не говорилось о прекращении огня или сокращении уровня насилия в стране.

Кроме того, стороны договорились найти точки соприкосновения, чтобы вывести страну из сложившейся ситуации.

Также делегаты согласились защищать гражданскую инфраструктуру, не допускать гибели мирного населения и сотрудничать с организациями и странами, оказывающими гуманитарную помощь Афганистану.

Консультации в Дохе ведутся с сентября прошлого года, они неоднократно прерывались и недавно возобновились. С самого начала в Дохе не удалось продвинуться дальше обсуждения повестки будущих мирных переговоров по существу. Дискуссии, проходящие до сих пор, считаются предварительными.

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