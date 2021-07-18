Правительство Афганистана и талибы договорились продолжать мирные переговоры

ТАСС, 18 июля. Двухдневные переговоры между делегацией из ведущих афганских политиков, которую возглавил председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла, и представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ) завершились в воскресенье в Дохе. По итогам встречи было выпущено совместное заявление, фрагменты из которого приводит афганский телеканал TOLO News .

Согласно его сведениям, обе стороны договорились продолжать мирные переговоры на высоком уровне. Однако, как отмечает телеканал, в заявлении ничего не говорилось о прекращении огня или сокращении уровня насилия в стране.

Кроме того, стороны договорились найти точки соприкосновения, чтобы вывести страну из сложившейся ситуации.

Также делегаты согласились защищать гражданскую инфраструктуру, не допускать гибели мирного населения и сотрудничать с организациями и странами, оказывающими гуманитарную помощь Афганистану.

Консультации в Дохе ведутся с сентября прошлого года, они неоднократно прерывались и недавно возобновились. С самого начала в Дохе не удалось продвинуться дальше обсуждения повестки будущих мирных переговоров по существу. Дискуссии, проходящие до сих пор, считаются предварительными.