Тихановская подтвердила, что не намерена вновь участвовать в выборах президента Белоруссии

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская не планирует вновь участвовать в президентских выборах в стране. Это она подтвердила в воскресенье, выступая в центре Вашингтона перед представителями белорусской диаспоры.

"Мы можем организовать выборы за 40 дней. Даже не надо ждать полгода. 40-60 дней, чтобы вот этот транзитный период по максимуму сократить, чтобы пришел к власти новый президент", - сказала она. "Я не планирую [баллотироваться]. Потому что я обещала белорусам это в свою предвыборную кампанию. И я уверена, что у нас в стране есть достаточно много профессиональных менеджеров, которые справятся намного лучше с этим. <...> Я могу быть рядом где-то там с новым президентом. <...> Это уже неважно. Главное, пока я буду нужна белорусам, может быть, как моральный авторитет, я обязательно буду", - добавила Тихановская.

Тихановская прибыла в США в воскресенье. По ее словам, в рамках поездки она планирует провести встречи с американским президентом Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном, но пока не может точно их подтвердить. В Telegram-канале Тихановской ранее сообщалось, что на 19 июля у нее намечены встречи на высоком уровне в Госдепартаменте, а на 20 июля - в Белом доме. Кроме того, она планирует встретиться с главой Агентства США по международному развитию Самантой Пауэр и американскими законодателями.

В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, а второе место заняла Тихановская, не признавшая результаты голосования и покинувшая страну. Позже по ее инициативе был создан Координационный совет оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти. Его деятельность была признана руководством республики незаконной.