В Никосии прошла манифестация против введения антиковидных пропусков

НИКОСИЯ, 19 июля. /ТАСС/. Многотысячная манифестация против решения правительства Кипра о введении с 20 марта антиковидных сертификатов SafePass для прохода практически в любые общественные помещения состоялась вечером в воскресенье в Никосии. Об этом сообщают центральные кипрские телеканалы.

Местом сбора акции протеста стал перекресток дорог у въезда в президентский дворец. Демонстранты призвали к немедленной отмене "незаконных и неконституционных указов" в том числе к отмене SafePass, который, согласно решению правительства, необходимо будет предъявлять для входа в центры оказания госуслуг, магазины, рестораны, банки и любые места, где могут собираться более 20 человек. Другими требованиями участников акции протеста стало продолжение практики бесплатных экспресс-тестов на антитела к коронавируса, которые с 1 августа решено перевести на платную основу, а также искоренение практики, при которой работодатели должны заставлять невакцинированных сотрудников сдавать диагностические тесты два раза в неделю.

Участники манифестации также выступили с пожеланием, чтобы президент страны Никос Анастасиадис выступил с заявлением о том, что вакцинация не будет обязательной, чтобы власти перестали делить людей на вакцинированных и не сделавших прививки и чтобы в обществе был положен конец "запугиванию, шантажу и угрозам увольнения" в отношении той части населения, которая не собирается вакцинироваться.

Выступившие перед демонстрантами ораторы не только критиковали власти за выбранные ими методы борьбы с пандемией, при которой вакцинация стала заменять лечение вирусного заболевания в самом начале его развития, но также предлагали альтернативные пути. Так, например, эпидемиолог Эльпидофорос Сотериадис призвал правительство поставлять моноклональные антитела пациентам с ковидом на ранней стадии заболевания. Он также призвал правительство перестать разделять людей и разрушать социальную сплоченность в обществе.

Участники акции поначалу вели себя более или менее спокойно, хотя один из ораторов и заявил, что мирный характер манифестации объясняется тем, что ее участники собираются предоставить властям последний шанс, и пообещал, что в следующий раз характер манифестации изменится. Однако это обещание сбылось уже к концу сегодняшней манифестации, поскольку уже перед самым ее завершением начались столкновения демонстрантов с полицией.

Кроме того, серьезный инцидент произошел в соседнем районе Никосии, у здания медиагруппы Dias, в котором размещается телекомпания "Сигма". К нему подошла группа участников акции протеста возле президентского дворца и ворвалась в офис телеканала. Протестующие нанесли ущерб помещениям и подожгли с помощью бутылок с зажигательной смесью несколько машин на автостоянке телекомпании.