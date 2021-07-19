Тихановская назвала нелегитимными соглашения, заключаемые Минском после выборов 2020 года

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Все международные соглашения, заключенные Минском после выборов 9 августа 2020 года, не являются легитимными и должны быть пересмотрены. С таким утверждением выступила в воскресенье в Вашингтоне лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

"Я во всех своих поездках тоже говорю, что вы должны выступать гарантом того, что все соглашения, которые сейчас - после 9 августа [2020 года] - подписываются бывшим президентом Белоруссии и Кремлем, либо другими странами, нелегитимны, они будут пересмотрены", - утверждала Тихановская, выступая в центре Вашингтона перед представителями белорусской диаспоры.

Говоря в целом об отношениях с Москвой, она указала на необходимость их поддержания, независимо от того, кто находится у власти в Белоруссии. "Мы все время говорим: главное - не вмешивайтесь. Мы сделаем все сами, с помощью демократических стран <...>. Просто не вмешивайтесь, просто не помогайте. Потому что мы от России никуда не денемся, как и они от нас. Все равно нам надо будет какие-то отношения в будущем выстраивать. Новому президенту [Белоруссии] придется, возможно, и нелегко, но портить, полностью искоренять отношения тоже нельзя. Это надо <...> [лавировать], сбалансированный к этому подход искать", - говорила Тихановская.

В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, а второе место заняла Тихановская, не признавшая результаты голосования и покинувшая страну. Позже по ее инициативе был создан Координационный совет оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти. Его деятельность была признана руководством республики незаконной.