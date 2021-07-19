Премьер-министр Ирака заявил, что обсудит с Байденом вывод ВС США с территории республики

КАИР, 19 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявил, что намерен обсудить на предстоящей 26 июля в Вашингтоне встрече с президентом США Джо Байденом вопрос завершения присутствия американских вооруженных сил на территории арабской республики.

"Я поеду в Вашингтон для того, чтобы обсудить уровень американо-иракских отношений, в частности вопрос присутствия США на территории Ирака и операцию по выводу их вооруженных сил из нашей страны", - сказал он в опубликованном в воскресенье вечером интервью телеканалу Al Hadath.

Между тем иракский премьер высоко оценил роль США в Ираке, указав, что американские власти помогли Багдаду "не только с военной точки зрения, но также в образовательной, культурной, экономической и в других сферах". Он добавил, что помощь США будет важна и в дальнейшем для осуществления подготовки армии страны.

"Мы нуждаемся в поддержке и тренировке наших военных, в частности наших ВВС, в также спецслужб, ведущих борьбу с остатками "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. ТАСС). В рамках моего визита мы затронем эти вопросы, а также порядок завершения присутствия американских вооруженных сил [в Ираке]", - резюмировал он.

Ранее администрация Байдена информировала, что 26 июля в Белом доме состоится встреча американского лидера с главой иракского кабмина.

5 января 2020 года парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода с территории страны всех иностранных сил. В середине марта нынешнего года иракский президент Бархам Салех уточнил, что численность американских войск в арабской республике не превышает 2,5 тыс. человек. В апреле аль-Казыми заявил, что повышение уровня боеготовности национальных армии и сил безопасности, а также успехи в борьбе с террористами позволяют вывести до 60% иностранного воинского контингента.