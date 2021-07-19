Тихановская намерена обсудить вопрос об облегчении выдачи виз в США белорусам

В воскресенье днем Тихановская встречалась в центре Вашингтона с представителями белорусской диаспоры. Один из участников мероприятия рассказал о сложностях, с которыми жители Белоруссии сталкиваются при необходимости получения визы в США, в частности чтобы навестить проживающих там родственников. "Визы не получить. [Будет ли] это обсуждаться на высоком уровне? [Будете ли вы говорить] о возможности получения виз для белорусов, чтобы посетить своих родственников?" - спросили у Тихановской.

"Да, мы вопрос этот будем проговаривать по поводу того, чтобы изменить, облегчить процедуру выдачи виз или вообще визы не выдавать <...> белорусам с подтверждением связей [в США]. <...> Но, наверное, это очень длительная процедура, так сразу это все не получится, но вопрос будем поднимать, конечно", - ответила она.

Выступая перед белорусской диаспорой Тихановская отметила, что во время пребывания в США она в целом будет "настаивать, что, хотя заявления о поддержке и важны, но именно действия, а не слова имеют значение". "Я буду говорить о помощи рабочим и врачам, о программах реабилитации для подвергшихся репрессиям. О возможностях работы для журналистов. Я буду говорить о необходимости международного расследования и справедливого [судебного] процесса в отношении тех, кто совершил преступления против белорусов. О санкциях в отношении тех, кто уничтожает нашу страну. И, конечно, я буду говорить о нашем будущем: новая Белоруссия, у которой нет врагов, а только союзники", - сказала она.

По словам Тихановской, в рамках поездки она планирует провести встречи с американским президентом Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном, но пока не может точно их подтвердить. В Telegram-канале Тихановской ранее сообщалось, что на 19 июля у нее намечены встречи на высоком уровне в Госдепартаменте, а на 20 июля - в Белом доме. Кроме того, она планирует встретиться с главой Агентства США по международному развитию Самантой Пауэр и американскими законодателями.

В Белом доме и Госдепартаменте на просьбу ТАСС сообщить какие-либо подробности о возможности встреч Байдена и Блинкена с Тихановской пока не ответили. В распространенном пресс-службой Белого дома графике Байдена не предстоящую неделю встреча с Тихановская не значится, однако в подобных недельных графиках обычно приводится общая информация. Более точный график на каждый последующий день Белый дом обычно распространяет накануне вечером, графика на 20 июля пока нет.

Ситуация в Белоруссии

После президентских выборов в Белоруссии в августе прошлого года Евросоюз, а также США приняли санкции против ряда белорусских компаний и физических лиц, которых на Западе называют причастными к имевшей место, по их мнению, фальсификации результатов, а также ответственными за чрезмерно жесткие действия силовиков. В частности, президент США Джо Байден продлил на год действие американских санкций в отношении представителей руководства Белоруссии. США возобновляют также санкции в отношении ряда белорусских госпредприятий нефтехимической промышленности.

3 июня на фоне возобновления санкций США в отношении Минска МИД Белоруссии заявил о необходимости сократить американскую дипломатическую миссию в республике. При этом в Минск до сих пор не прибыла Джули Фишер, которая в конце декабря прошлого года была назначена главой американского посольства в Белоруссии. Ранее Фишер, находясь в Литве, сделала ряд заявлений о поддержке гражданского общества Белоруссии, в ответ на что в Минске заявили, что Фишер не может иметь никакого отношения к Белоруссии, так как не прошла аккредитацию в республике.

В начале июля посольство США в Белоруссии приостановило запись на подачу документов для получения неиммиграционных виз в случаях, не являющихся экстренными.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа 2020. Согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, а второе место заняла Тихановская, не признавшая результаты голосования и покинувшая страну. Позже по ее инициативе был создан Координационный совет оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти. Его деятельность была признана руководством республики незаконной.