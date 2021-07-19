В Ираке считают, что Саудовская Аравия и Иран продолжат диалог о нормализации отношений

КАИР, 19 июля. /ТАСС/. Саудовская Аравия и Иран будут продолжать переговоры с целью нормализации двусторонних отношений при поддержке иракского руководства. Об этом заявил премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми в опубликованном в воскресенье вечером интервью телеканалу Al Hadath.

"Ирак стремится играть позитивную роль в регионе и работает над тем, чтобы помочь сблизить точки зрения своих соседей. Имею в виду не только отношения между Ираном и Саудовской Аравией, но также и многие другие страны. <...> Что касается саудовско-иранских переговоров, то они будут продолжены для того, чтобы принести пользу обеим сторонам", - подчеркнул глава иракского кабмина.

По словам аль-Казыми, Тегеран и Эр-Рияд очень ответственно подходят к этому вопросу, проявляя "глубокую мудрость и взаимопонимание в том, что касается устранения рисков для будущего региона".

В мае президент Ирака Бархам Салех информировал, что представители Ирана и Саудовской Аравии провели в Багдаде уже несколько раундов переговоров. Позднее власти исламской республики и королевства выражали надежду на то, что сумеют добиться взаимопонимания в ходе дальнейших консультаций между сторонами.

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном серьезно обострились в марте 2015 года с началом аравийской коалицией во главе с Саудовской Аравией военной операции на территории Йемена против движения "Ансар Аллах" (хуситы), которая продолжается до сих пор. В исламской республике эти действия королевства расценивают как дестабилизацию обстановки в регионе. В свою очередь саудовская сторона обвиняет Иран в поддержке хуситов, направляющих свое оружие, в частности беспилотники, также и против Саудовской Аравии.

Очередной виток ухудшения отношений двух стран произошел 2 января 2016 года после казни в Саудовской Аравии шиитского проповедника шейха Нимра ан-Нимра. В ответ иранские протестующие устроили погромы в саудовских диппредставительствах в исламской республике. Вслед за этим Эр-Рияд потребовал от иранских дипломатов покинуть территорию королевства.