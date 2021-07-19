Встреча Блинкена с Тихановской в его графике на 19 июля не значится

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Встреча с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской в графике госсекретаря США Энтони Блинкена на понедельник не значится. График главы американской дипломатии на 19 июля распространила в воскресенье вечером пресс-служба Госдепа.

Тихановская прибыла в США ранее в воскресенье. Выступая в центре Вашингтона перед представителями белорусской диаспоры, она сообщила, что в рамках поездки планирует провести встречи с американским президентом Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном, но пока не может точно их подтвердить.

В Tekegram-канале Тихановской ранее сообщалось, что на 19 июля у нее намечены встречи на высоком уровне в Госдепартаменте, а на 20 июля - в Белом доме. Кроме того, она планирует встретиться с главой Агентства США по международному развитию Самантой Пауэр и американскими законодателями.