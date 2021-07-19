СМИ: премьер Японии и президент Южной Кореи проведут встречу 23 июля

ТОКИО, 19 июля. /ТАСС/. Правительства Японии и Республики Корея согласовали проведение первой очной встречи японского премьер-министра Ёсихидэ Суги и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, которая состоится 23 июля в Токио в день начала летних Олимпийских игр. Об этом в понедельник со ссылкой на источники сообщила газета Yomiuri.

По данным издания, в ходе переговоров лидеры намерены обменяться мнениями по поводу решения вопроса о так называемых женщинах для утешения - кореянках и китаянках, подвергшихся сексуальному насилию со стороны японских военнослужащих в годы Второй мировой войны. Стороны также могут затронуть проблему принуждения Японией корейских работников к подневольному труду в эту же эпоху.

15 июня Yomiuri проинформировала, что поездка южнокорейского лидера рассматривается Сеулом как благодарность за визит в 2018 году занимавшего тогда пост премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Республику Корея во время Олимпиады в Пхёнчхане.

Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал корпорацию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсацию четырем корейским работникам. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что этот вопрос был окончательно решен при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. Кроме того, 8 января текущего года суд Центрального административного округа Сеула обязал японское правительство выплатить компенсации в размере около $92 тыс. 12 бывшим "женщинам для утешения". В ответ генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като заявил, что правительство не считает, что Япония должна подчиняться решению южнокорейского суда, и полагает, что иск должен быть отклонен. Он также объявил, что японский МИД выразил протест Республике Корея в связи с произошедшим.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа.