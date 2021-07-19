Президент Кипра назвал нападение демонстрантов на телеканал "Сигма" ударом по демократии

НИКОСИЯ, 19 июля. /ТАСС/. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис решительно осудил совершенное вечером в воскресенье нападение группы демонстрантов на сотрудников и офисные помещения телеканала "Сигма". Свое отношению к этому инциденту глава государства выразил в записи в Twitter, затем было опубликовано соответствующее специальное заявление главы государства.

"Нападение на "Сигму" - это удар по демократии и верховенству закона, что недопустимо", - отметил президент. Он пообещал, что "государство отплатит тем, кто игнорирует законы", и что демократия, а также здоровье и безопасность кипрских граждан "не останутся в руках разгневанных и безответственных жителей".

Греко-кипрский лидер также заявил, что "маргинальные элементы" из числа тех, кто противостоит мерам по борьбе с пандемией, полагали, что своими действиями могут шантажировать государство, но им это не по силам. "Государству никто не угрожает и не шантажирует его, не говоря уже о тех, кто, ссылаясь на иррациональные теории заговора, пытается увести страну в Средневековье", - указал Анастасиадис.

Вечером в воскресенье возле въезда в президентский дворец в Никосии состоялась многотысячная манифестация против решения правительства Кипра о повсеместном использовании с 20 июля антиковидных сертификатов SafePass для прохода практически в любые общественные помещения. Акция протеста завершилась столкновениями с полицией, а группа демонстрантов, покинув место протестов, направилась в соседний район Никосии и совершила нападение на здание медиагруппы Dias, в котором размещается телекомпания "Сигма". Они ворвалась в офис телеканала, нанесли ущерб помещениям и подожгли с помощью бутылок с зажигательной смесью несколько машин на автостоянке телекомпании.

Нападение на "Сигму" осудил не только президент страны, но и многие ведущие политики острова. Так, председатель кипрского парламента Аннита Димитриу сказала, что государство "обязано защищать свободу прессы и демократию любой ценой".

Глава кипрской полиции Стелиос Папатеодору заявил, что по итогам столкновений шесть полицейских были госпитализированы и что власти задержали четырех участников акции протеста. Он сказал, что полиция была осведомлена о плане манифестации, но у нее не было никакой предварительной информации о том, что группа демонстрантов направится в сторону офисного здания Dias.