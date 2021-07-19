Духовный лидер Ирана призвал мусульманские страны противостоять вмешательству Запада

ТАСС, 19 июля. Мусульманские страны должны самостоятельно строить свое будущее и противостоять вмешательству в свои дела со стороны Запада. Такое мнение выразил руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к мусульманам всего мира по случаю начавшегося в субботу хаджа (паломничества) к святыням ислама в Саудовской Аравии. Выдержки из обращения приводятся в понедельник на странице Хаменеи в Twitter.

"Мы, последователи ислама, обладающие большой численностью населения, обширными территориями и бесчисленными природными богатствами, должны строить свое будущее с помощью наших активов и ресурсов, а также противостоять агрессии, вмешательству и злу, источником которых являются западные державы", - заявил духовный лидер Ирана.

Он также добавил, что "отсталость и зависимость" мусульманских стран являются результатом их "пассивности и некомпетентности". По его словам, это связано с тем, что в течение последних 150 лет эти страны, за редким исключением, не принимали самостоятельных решений, став жертвами "вмешательства и алчности" Запада.