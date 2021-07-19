Глава МИД Литвы призвал мигрантов искать легальные пути в Европу

ВИЛЬНЮС, 19 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал граждан стран Азии и Ближнего Востока не пользоваться услугами сомнительных посредников, за деньги нелегально перебрасывающих людей в Европу, а искать легальные пути прибытия на европейскую территорию. Текст такого содержания глава МИД разместил в понедельник на арабском языке на своей странице в Facebook.

"Вам обещают, что, заплатив большие деньги (знаем, что платите тысячи евро), сможете работать и жить в Евросоюзе, но в Литве вы будете помещены в палаточный городок до тех пор, пока мы не отправим вас обратно. Только это будет уже без тех денег, которые вы заплатили", - говорится в обращении.

Ландсбергис призвал к поиску законных путей эмиграции. "В Евросоюз можно попасть только легально. Не верьте обманщикам, потому что вам все равно придется вернуться обратно", - написал он. По словам шефа литовской дипломатии, бегство из центров размещения не поможет. "Если вы сбежите, наша полиция или полиция соседних с нами государств вернет вас, согласно действующим договоренностям, обратно", - предупредил Ландсбергис.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 2 096 нелегалов, что в 25,9 раза больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.