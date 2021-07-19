Защита Януковича требует от генпрокурора показать приказ о применении оружия на "майдане"

КИЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Адвокаты компании АО AVER LEX требуют от офиса генпрокурора (ОГП) обнародовать приказ о применении оружия на "майдане" в феврале 2014 года, которым якобы располагают прокуроры, однако наличие которого не могут подтвердить уже семь лет. Об этом в понедельник сообщил адвокат Виталий Сердюк, представляющий интересы бывшего президента Украины Виктора Януковича.

"На прошлом заседании по делу "майдана" прокуроры ОГП в очередной раз заявили о том, что у них якобы имеется приказ о применении в феврале 2014 года во время протестов на Майдане оружия, якобы данный Виктором Януковичем. Подобные заявления сторона обвинения делает уже на протяжении семи лет. На основании такого приказа и лишь на нем строятся все подозрения по делу. Однако по сей день никому не известно, что это за документ, документ ли это и существует ли он вообще", - сказал Сердюк.

По его словам, прокуратура с 2014 года занимается только тем, что пытается создать видимость бурной деятельности там, где ее в реальности нет. "За эти семь лет были уже и обращение в суд за мерой пресечения, и ходатайства о получении разрешения на проведение расследования по специальной (заочной) процедуре - дважды <...> Но еще ни разу сотрудники прокуратуры не вняли нашим требованиям показать обществу и нам сам приказ, на который они постоянно ссылаются и которым пытаются обосновать обвинение", - отметил адвокат.

По словам Сердюка, такое сокрытие от общественности и защиты доказательств говорит о том, что их не существует. "А затягивание расследования дела Майдана указывает на стремление ОГП прикрыть свою бездеятельность по привлечению к ответственности реальных, общеизвестных убийц правоохранителей и протестующих в феврале 2014 года", - полагает защитник Януковича.

12 мая 2020 года Печерский районный суд Киева вынес решение о содержании под стражей Януковича в рамках досудебного расследования по делу об организации массовых убийств на киевском "майдане" в 2014 году. В ноябре Киевский апелляционный суд отменил его, мотивировав решение отсутствием бывшего украинского лидера в базе розыска Интерпола, а также другими процессуальными нарушениями. 9 декабря суд первой инстанции вновь безуспешно пытался рассмотреть ходатайство прокурора о заочном помещении Януковича под стражу. После этого заседание несколько раз переносилось.

В отношении Януковича уже вынесен обвинительный приговор по другому делу. Оболонский районный суд Киева 24 января 2019 года заочно признал его виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Сам Янукович в процессе не участвовал. Сейчас адвокаты экс-президента обжалуют это решение в Верховном суде.