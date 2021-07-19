Токаев заявил, что жителей Казахстана не будут принуждать к вакцинации от ковида

НУР-СУЛТАН, 19 июля. /ТАСС/. Власти Казахстана не будут принуждать жителей республики к вакцинации, кроме особых случаев, связанных с деятельностью крупных трудовых коллективов. Об этом заявил в понедельник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания, посвященного эпидемиологической ситуации в стране.

"В работе с людьми, не желающими вакцинироваться, нужно применять дифференцированный подход. Эта группа далеко не однородна. Причины отказа от вакцинации самые разные. Среди таких людей много и колеблющихся", - сказал он.

По его словам, необходимо всеми средствами, в том числе через социальные сети, убеждать их. "В некоторых развитых странах Запада переходят от методов убеждения к мерам принуждения. Мы на это не пойдем, за исключением особых случаев, связанных с деятельностью крупных трудовых коллективов", - отметил глава государства.