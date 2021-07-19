Минобороны Британии: потеря документов об эсминце Defender не была следствием шпионажа

ЛОНДОН, 19 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Великобритании после проверки обстоятельств потери секретных документов об эсминце Defender, впоследствии найденных рядом с автобусной остановкой в английском графстве Кент, пришло к выводу, что инцидент не связан с деятельностью иностранных разведывательных служб. Об этом в понедельник сообщил глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес.

"В результате расследования не обнаружены следы шпионажа. Был сделан вывод, что инцидент с документами не связан с нашими противниками", - говорится в заявлении министра обороны Соединенного Королевства, которое приводит агентство Reuters. Отмечается, что "в ходе независимой проверки обстоятельств произошедшего" было выявлено точное место потери документов и проанализированы внутриведомственные процессы обращения с подобного рода секретными сведениями. Уоллес добавил, что "выводы расследования соотносятся с теми фактами, которые ранее были изложены" чиновником Минобороны, утерявшем эти документы общим объемом 50 страниц, включая распечатки из электронных писем и компьютерной презентации.

Секретные документы Минобороны Великобритании были утеряны около месяца назад, однако случайный прохожий обнаружил их возле автобусной остановки в графстве Кент на юго-востоке Англии 22 июня - за день до инцидента с участием Defender в Черном море. После этого он передал их вещательной корпорации Би-би-си, которая сообщила о произошедшем 27 июня. В этих материалах, в частности, утверждается, что Лондон принял решение о проходе своего эсминца вблизи берегов Крыма, желая продемонстрировать поддержку Киеву и показать, что Соединенное Королевство не боится пользоваться водами, которые считает украинскими.

В презентации, которую приводит Би-би-си, говорится, что в Минобороны рассматривались два варианта прохода эсминца из украинской Одессы в грузинский Батуми. Первый был описан как "безопасный и профессиональный", в том числе по "схеме разделения движения" вблизи побережья Крыма. При этом британские военные разбирали несколько вариантов ответных действий со стороны российского флота и авиации - от "безопасных и профессиональных" до "небезопасных и непрофессиональных". Этот путь, как отмечалось в презентации, "предоставит возможность взаимодействия с правительством Украины <...> в признаваемых Великобританией территориальных водах Украины".

Второй анализировавшийся вариант предполагал, что эсминец пройдет вдали от Крыма. Это позволило бы избежать конфронтации. Однако в Минобороны опасались, что Москва может представить это как то, что "Великобритания боится или убегает" и что она признает принадлежность этих вод за Россией. В итоге выбор был сделан в пользу первого варианта.