МИД Британии призвал власти Китая "прекратить систематический киберсаботаж"

ЛОНДОН, 19 июля. /ТАСС/. Правительство Великобритании полагает, что Министерство государственной безопасности Китая стоит за рядом хакерских группировок, которые провели несколько атак на органы власти европейских стран. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении британского внешнеполитического ведомства.

"Сегодня Великобритания приписывает китайскому Министерству государственной безопасности деятельность, связанную с [хакерскими группировками] АРТ40 и APT31. Массовые надежные свидетельства демонстрируют что непрерывные безответственные действия в киберсреде, исходящие от Китая, продолжаются", - сказано в сообщении МИД Соединенного Королевства. По информации британских властей, группировка APT31, в частности, в 2020 году атаковала парламент Финляндии. В свою очередь жертвами хакеров из АРТ40, согласно заявлениям Лондона, стали компании, которые выполняют заказы в сфере морской обороны в США и Европе, а также "региональные оппоненты" китайской инициативы "Один пояс - один путь".

Глава Форин-офиса Доминик Рааб призвал в этой связи "правительство Китая прекратить этот систематический киберсаботаж и быть готовым к тому, что оно будет привлечено к ответственности, если не сделает этого". Рааб также назвал кибератаку на сервер Exchange Server американской корпорации Microsoft "безрассудной, но хорошо знакомой формой поведения" со стороны китайских хакеров, которые, по утверждению Лондона, имеют государственную поддержку.

"Великобритания призывает Китай подтвердить продемонстрированную в 2015 году в рамках Группы двадцати (G20) приверженность не проводить и не поддерживать киберкражи интеллектуальной собственности торговых секретов", - сказано в заявлении, которое было обнародовано практически в одно время с похожими пресс-релизами президентской администрации США и властей ЕС, которые также обвинили Пекин во вредоносной киберактивности.

В МИД КНР ранее неоднократно утверждали, что китайские власти выступают против кибератак и не имеют никакого отношения к попыткам осуществления взломов программного обеспечения Microsoft.